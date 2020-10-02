Количество пациентов в COVID-больницах очень быстро растет, - Степанов

Сейчас непосредственно в стационарах проходит лечение 15 797 человек

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последние сутки в больницы с COVID-19 госпитализированы 801 лицо, всего в больницах с COVID-19 или подозрением на него находится свыше 15,5 тыс. лиц. Об этом он сказал на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

"За минувшие сутки заболело 4 633 человека, из них 229 детей и 271 медработник. Был госпитализирован 801 человек, непосредственно в стационарах проходит лечение 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей, которые имеют среднее или тяжелое течение болезни и находятся в больницах", - отметил глава Минздрава.

За сутки, по данным ведомства, было проведено 50 734 исследования на COVID-19: 29 527 методом ПЦР, и 21 207 методом ИФА.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковская область — 460, в том числе в Харькове — 342, Днепропетровской области — 334, Одесской - 280, Хмельницкой — 244 случая.

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Напомним, по состоянию на утро 2 октября в Украине лабораторно подтвержден 217 661 случай коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 4633 новых случая, 2148 пациентов выздоровели, а 68 человек умерло.