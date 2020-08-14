Количество освобожденных в Беларуси граждан Украины возросло до пяти, - Енин
Стало известно об увольнении Павла Чернявского и Романа Шишка
Еще двое украинцев, которых задержали во время митингов в Беларуси вышли на волю, таким образом общее количество уволенных возросло до пяти. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Украинская правда.
"День выдался весьма продуктивным. На свободу вышли сразу пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, которого задержали в Бресте", - рассказал дипломат.
Кроме этого, Енин отметил, что в больнице посетили гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС почувствовал себя хуже и был отвезен в ближайшую больницу.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.
Также в пятницу, 14 августа, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что в пятницу Европейский Союз введет новые санкции против белорусских чиновников, ответственных за борьбу с протестующими в стране.