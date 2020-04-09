Количество операций по аренде жилья в столице упало на 32% в марте, - СМИ

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До введения карантина наибольшим спросом пользовались 2-х и 3-комнатные квартиры

Из-за введения карантина количество операций по аренде жилья в Киеве снизилось на 32%. Об этом в комментарии PavlovskyNews рассказал генеральный директор агентства недвижимости, пожелавший остаться неизвестным.

"В начале марта мы наблюдали активизацию спроса арендаторов, но карантин существенно повлиял на ситуацию на рынке. Сейчас заявок почти нет. Арендаторы заняли выжидательную позицию. Как изменится ситуация в ближайшей перспективе, говорить пока сложно", - рассказал гендиректор.

Он отметил, что до введения карантина наибольшим спросом пользовались 2-х и 3-комнатные квартиры в Дарницком, Голосеевском и Печерском районах, а 42% их ценового диапазона составляло от 500 до 1000 долл. в мес.

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Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек, что на 13% больше, чем в этот же день прошлого года.