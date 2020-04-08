Количество официально зарегистрированных безработных выросло на 13% - Минэкономики

Центры занятости Фото из открытых источников

Ожидается рост этой цифры

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек, что на 13% больше, чем в этот же день прошлого года. Об этом во время брифинга заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает "Экономическая правда".

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост количества безработных (которые обратились в центр занятости) составило на 13%. Но мы ожидаем рост количества безработных. Мы ожидаем роста как временного, так и постоянного безработицы в этом году до 9,4%", - подчеркнул Петрашко.

По его словам, по итогам апреля-мая в Минэкономики прогнозируют существенный рост количества зарегистрированных безработных - в связи с этим Кабмин планирует упростить процедуру регистрации безработных.

Петрашко также заявил, что в связи с ростом безработицы Кабмин поставил перед собой 3 задачи: сохранить максимальное количество рабочих мест, поддержать людей, которые потеряли работу, а также восстановление экономики после коронавирусного кризиса.

Напомним, в среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)"