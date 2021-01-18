Количество кишечных инфекций упало в десятки раз, а гриппа вообще нет, – Сердюк

Если бы в 2008 году ввели масочный режим, количество больных и летальных исходов вследствие гриппа было бы намного меньше, отметил Виктор Сердюк

Вследствие соблюдения противоэпидемических мер во время пандемии COVID-19 количество кишечных инфекций упало в десятки раз, а гриппа вообще нет – он исчез и в странах Европы, и в Украине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Эксперт отметил, что локдаун в Украине ударил по бизнесу, а вот как он ударит по вирусу, говорит Виктор Сердюк, неизвестно. В то же время он указал на положительный момент – большинство людей научились соблюдать масочный режим, чаще моют руки и соблюдают дистанцию. Виктор Сердюк отметил, что такое поведение повлияло на снижение уровня ряда инфекционных болезней.

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"Количество кишечных инфекций упало в десятки раз, гриппа вообще нет, где-то исчез по целой Европе и в Украине тоже. То есть когда мы говорим о таких вещах, как острые респираторные заболевания, тот же грипп, в 2008 году, когда никто не проводил ПЦР и др., переболели 8 миллионов человек. 8 миллионов в Украине переболели ОРВИ, а гриппом – это уже очень тяжелые состояния, когда человек попадает в больницу, и тогда диагностировали таким образом, – переболели более 800 тысяч и огромное количество скончалось. И никто особо о карантинах в 2008 году не говорил. Но, собственно, если бы тогда тоже были внедрен масочный режим, тогда не было бы такого количества", – сказал Виктор Сердюк.

Напомним, по состоянию на утро 18 января в Украине подтверждено 1 163 716 случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки заболели 3034 человека. Согласно сообщению, накануне заболело 107 детей и 87 медработников, 67 человек умерли, в больницы доставили 1304 лица.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения планируют, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач.

"Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививках против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно лишь в 5-6 кабинетах. Вакцинация против COVID-19 будет проводиться минимум в 4250 пунктах прививок", – рассказал главный государственный санврач Виктор Ляшко.