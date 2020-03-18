Количество инфицированных растет: В Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19

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Заболевание коронавирусом подтвердилось еще у двух человек

В Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что за сегодняшний день был получен 51 пациент и 103 контактных лица.

"По данным региональных лабораторий за сегодня методом ПЦР протестированы 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц", - резюмируется в сообщении.

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Напомним, утром сообщалось о 14 случаях заражения COVID-19, два из них - летальные. Также в Минздраве подтвердили, что один из больных коронавирусом - народный депутат Украины Сергей Шахов.

Отметим, ранее в Черновицкой ОГА рассказали о состоянии зараженных коронавирусом детей: их состояние стабильное, ни у кого нет признаков осложнений течения заболевания.