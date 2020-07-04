Количество больных растет: В Украине COVID-19 заразились более 47 тысяч человек
В течение прошлых суток от коронавируса умерли 15 пациентов
В Украине в течение минувших суток выявили 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по состоянию на утро 4 июля в Украине 47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровел.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая область — 1936 случаев;
- Волынская область — 2663 случая;
- Днепропетровская область — 1110 случаев;
- Донецкая область — 599 случаев;
- Житомирская область — 1447 случаев;
- Закарпатская область — 3214 случаев;
- Запорожская область — 588 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2598 случаев;
- Кировоградская область — 657 случаев;
- г. Киев — 5465 случаев;
- Киевская область — 2747 случаев;
- Львовская область — 6059 случаев;
- Луганская область — 84 случая;
- Николаевская область — 455 случаев;
- Одесская область — 1835 случаев;
- Полтавская область — 322 случая;
- Ровенская область — 4041 случай;
- Сумская область — 308 случаев;
- Тернопольская область — 2025 случаев;
- Харьковская область — 2311 случаев;
- Херсонская область — 196 случаев;
- Хмельницкая область — 828 случаев;
- Черновицкая область — 4972 случая;
- Черкасская область — 657 случаев;
- Черниговская область — 560 случаев.
К слову, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Украине было подтверждено 876 новых случаев коронавируса.
Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что даже когда в Украине показатель будет больше, чем 60 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения, власть не планирует возвращаться к тотальному строгому карантину.