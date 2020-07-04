Количество больных растет: В Украине COVID-19 заразились более 47 тысяч человек

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В течение прошлых суток от коронавируса умерли 15 пациентов

В Украине в течение минувших суток выявили 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по состоянию на утро 4 июля в Украине 47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровел.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область — 1936 случаев;

Волынская область — 2663 случая;

Днепропетровская область — 1110 случаев;

Донецкая область — 599 случаев;

Житомирская область — 1447 случаев;

Закарпатская область — 3214 случаев;

Запорожская область — 588 случаев;

Ивано-Франковская область — 2598 случаев;

Кировоградская область — 657 случаев;

г. Киев — 5465 случаев;

Киевская область — 2747 случаев;

Львовская область — 6059 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 455 случаев;

Одесская область — 1835 случаев;

Полтавская область — 322 случая;

Ровенская область — 4041 случай;

Сумская область — 308 случаев;

Тернопольская область — 2025 случаев;

Харьковская область — 2311 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 828 случаев;

Черновицкая область — 4972 случая;

Черкасская область — 657 случаев;

Черниговская область — 560 случаев.

К слову, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне в Украине было подтверждено 876 новых случаев коронавируса.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что даже когда в Украине показатель будет больше, чем 60 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения, власть не планирует возвращаться к тотальному строгому карантину.