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Количество больных растет: В Украине COVID-19 заразились более 47 тысяч человек

Фото из открытых источников

В течение прошлых суток от коронавируса умерли 15 пациентов

В Украине в течение минувших суток выявили 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Так, по состоянию на утро 4 июля в Украине 47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровел.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область — 1936 случаев;
  • Волынская область — 2663 случая;
  • Днепропетровская область — 1110 случаев;
  • Донецкая область — 599 случаев;
  • Житомирская область — 1447 случаев;
  • Закарпатская область — 3214 случаев;
  • Запорожская область — 588 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2598 случаев;
  • Кировоградская область — 657 случаев;
  • г. Киев — 5465 случаев;
  • Киевская область — 2747 случаев;
  • Львовская область — 6059 случаев;
  • Луганская область — 84 случая;
  • Николаевская область — 455 случаев;
  • Одесская область — 1835 случаев;
  • Полтавская область — 322 случая;
  • Ровенская область — 4041 случай;
  • Сумская область — 308 случаев;
  • Тернопольская область — 2025 случаев;
  • Харьковская область — 2311 случаев;
  • Херсонская область — 196 случаев;
  • Хмельницкая область — 828 случаев;
  • Черновицкая область — 4972 случая;
  • Черкасская область — 657 случаев;
  • Черниговская область — 560 случаев.

К слову, данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне в Украине было подтверждено 876 новых случаев коронавируса.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что даже когда в Украине показатель будет больше, чем 60 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения, власть не планирует возвращаться к тотальному строгому карантину. 

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