Количество больных на коронавирус растет: В Кабмине рассказали, будет ли в Украине введен режим ЧС

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины регулирует режим карантина в соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях

Сейчас никто не говорит о введении чрезвычайного положения, сейчас в Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

Об этом в эфире ток-шоу "мы все-украинцы" на телеканале ZIK во время включения заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Качный поинтересовался у чиновника, является ли на его мнение введение в Украине "карантина выходного дня" Кабинетом Министров нарушением Конституции Украины, которой гарантируется право на работу и передвижение. По словам Качного, такие ограничения могут применяться исключительно в режиме чрезвычайного положения, который утверждает ВРУ по представлению президента.

В свою очередь Немчинов отметил, что введение карантина выходного дня" не является нарушением Основного закона.

"Я так не считаю. Это если коротко. Если более пространно, то никто не говорит о введении чрезвычайного положения. Речь идет о выполнении Закона Украины, который определяет режим карантинных ограничений, связанных со сдерживанием санитарно-эпидемиологической опасности", - сказал министр Кабмина.

Немчинов отметил, что сейчас в Украине действует режим чрезвычайной ситуации и в соответствии с этим законом Кабинет Министров Украины регулирует режим карантина.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене карантина выходного дня".