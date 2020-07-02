Количество больных COVID-19 превысило 45 тысяч, за сутки подтвердили 889 случаев, - Минздрав
В течение последних суток 12 человек умерли
По состоянию на утро 2 июля, в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было подтверждено 889 новых случаев, 12 человек умерли, 505 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1185 человек, выздоровело - 20 053.
Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 1 895(+19)
- Волынская область — 2 508 (+81)
- Днепропетровская область — 1 095 (+5)
- Донецкая область — 562 (+78)
- Житомирская область — 1 421 (+13)
- Закарпатская область — 3 046 (+85)
- Запорожская область — 576 (+4)
- Ивано-Франковская область — 2 489 (+51)
- Кировоградская область — 650 (+3)
- г. Киев — 5 242 (+104)
- Киевская область — 2 655 (+45)
- Львовская область — 5 730 (+152)
- Луганская область — 83 (+3)
- Николаевская область — 447 (0)
- Одесская область — 1 736 (+24)
- Полтавская область — 320 (+1)
- Ровенская область — 3877 (+93)
- Сумская область — 302 (+5)
- Тернопольская область — 1 958 (+28)
- Харьковская область — 2 207 (+38)
- Херсонская область — 194 (+1)
- Хмельницкая область — 808 (+3)
- Черновицкая область — 4 894 (+44)
- Черкасская область — 645 (0)
- Черниговская область — 547 (+9)
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уровень заболеваемости медработников на коронавирус снизился до 9% среди общего количества зараженных.