Количество больных COVID-19 превысило 45 тысяч, за сутки подтвердили 889 случаев, - Минздрав

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В течение последних суток 12 человек умерли

По состоянию на утро 2 июля, в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 889 новых случаев, 12 человек умерли, 505 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1185 человек, выздоровело - 20 053.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 1 895(+19)

Волынская область — 2 508 (+81)

Днепропетровская область — 1 095 (+5)

Донецкая область — 562 (+78)

Житомирская область — 1 421 (+13)

Закарпатская область — 3 046 (+85)

Запорожская область — 576 (+4)

Ивано-Франковская область — 2 489 (+51)

Кировоградская область — 650 (+3)

г. Киев — 5 242 (+104)

Киевская область — 2 655 (+45)

Львовская область — 5 730 (+152)

Луганская область — 83 (+3)

Николаевская область — 447 (0)

Одесская область — 1 736 (+24)

Полтавская область — 320 (+1)

Ровенская область — 3877 (+93)

Сумская область — 302 (+5)

Тернопольская область — 1 958 (+28)

Харьковская область — 2 207 (+38)

Херсонская область — 194 (+1)

Хмельницкая область — 808 (+3)

Черновицкая область — 4 894 (+44)

Черкасская область — 645 (0)

Черниговская область — 547 (+9)

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уровень заболеваемости медработников на коронавирус снизился до 9% среди общего количества зараженных.