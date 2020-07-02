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Количество больных COVID-19 превысило 45 тысяч, за сутки подтвердили 889 случаев, - Минздрав

Фото из открытых источников

В течение последних суток 12 человек умерли

По состоянию на утро 2 июля, в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 889 новых случаев, 12 человек умерли, 505 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерли 1185 человек, выздоровело - 20 053.

Теперь картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 1 895(+19)
  • Волынская область — 2 508 (+81)
  • Днепропетровская область — 1 095 (+5)
  • Донецкая область — 562 (+78)
  • Житомирская область — 1 421 (+13)
  • Закарпатская область — 3 046 (+85)
  • Запорожская область — 576 (+4)
  • Ивано-Франковская область — 2 489 (+51)
  • Кировоградская область — 650 (+3)
  • г. Киев — 5 242 (+104)
  • Киевская область — 2 655 (+45)
  • Львовская область — 5 730 (+152)
  • Луганская область — 83 (+3)
  • Николаевская область — 447 (0)
  • Одесская область — 1 736 (+24)
  • Полтавская область — 320 (+1)
  • Ровенская область — 3877 (+93)
  • Сумская область — 302 (+5)
  • Тернопольская область — 1 958 (+28)
  • Харьковская область — 2 207 (+38)
  • Херсонская область — 194 (+1)
  • Хмельницкая область — 808 (+3)
  • Черновицкая область — 4 894 (+44)
  • Черкасская область — 645 (0)
  • Черниговская область — 547 (+9)

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине уровень заболеваемости медработников на коронавирус снизился до 9% среди общего количества зараженных.

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