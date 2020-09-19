Количество больных COVID-19 в Украине превысило 172 тысячи
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Тернопольской области
В Украине в течение прошлых суток, 18 сентября, обнаружили 3 240 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 48 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациентов выздоровели. За сутки вылечились от COVID-19 1 268 больных.
Распространение коронавируса в регионах:
- Винницкая обл - 5200 (+86)
- Волынская обл - 6783 (+94)
- Днепропетровская обл - 3878 (+113)
- Донецкая обл - 2371 (+58)
- Житомирская обл - 4931 (+157)
- Закарпатская обл - 9110 (+79)
- Запорожская обл - 2829 (+81)
- Ивано-Франковская обл - 12212 (+181)
- Кировоградская обл - 973 (+6)
- г. Киев - 19140 (+400)
- Киевская обл - 7611 (+135)
- Львовская обл - 18129 (+260)
- Луганская обл - 735 (+29)
- Николаевская обл - 2374 (+54)
- Одесская обл - 11205 (+281)
- Полтавская обл - 1461 (+71)
- Ровенская обл - 11015 (+98)
- Сумская обл - 2916 (+109)
- Тернопольская обл - 11016 (+311)
- Харьковская обл - 14464 (+200)
- Херсонская обл - 790 (+24)
- Хмельницкая обл - 4481 (+142)
- Черновицкая обл - 12917 (+124)
- Черкасская обл - 2983 (+92)
- Черниговская обл - 3188 (+55)
К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Украине обновили зоны эпидемиологической опасности. В связи со значительным распространением коронавируса COVID-19, в красную зону попали населенные пункты из семи областей.