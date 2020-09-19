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Количество больных COVID-19 в Украине превысило 172 тысячи

В Украине за сутки выявили 3240 новых случаев Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Тернопольской области

В Украине в течение прошлых суток, 18 сентября, обнаружили 3 240 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 48 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациентов выздоровели. За сутки вылечились от COVID-19 1 268 больных. 

Распространение коронавируса в регионах:

  • Винницкая обл - 5200 (+86)
  • Волынская обл - 6783 (+94)
  • Днепропетровская обл - 3878 (+113)
  • Донецкая обл - 2371 (+58)
  • Житомирская обл - 4931 (+157)
  • Закарпатская обл - 9110 (+79)
  • Запорожская обл - 2829 (+81)
  • Ивано-Франковская обл - 12212 (+181)
  • Кировоградская обл - 973 (+6)
  • г. Киев - 19140 (+400)
  • Киевская обл - 7611 (+135)
  • Львовская обл - 18129 (+260)
  • Луганская обл - 735 (+29)
  • Николаевская обл - 2374 (+54)
  • Одесская обл - 11205 (+281)
  • Полтавская обл - 1461 (+71)
  • Ровенская обл - 11015 (+98)
  • Сумская обл - 2916 (+109)
  • Тернопольская обл - 11016 (+311)
  • Харьковская обл - 14464 (+200)
  • Херсонская обл - 790 (+24)
  • Хмельницкая обл - 4481 (+142)
  • Черновицкая обл - 12917 (+124)
  • Черкасская обл - 2983 (+92)
  • Черниговская обл - 3188 (+55)

К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, накануне в Украине обновили зоны эпидемиологической опасности. В связи со значительным распространением коронавируса COVID-19, в красную зону попали населенные пункты из семи областей.

ZIK

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