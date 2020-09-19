Количество больных COVID-19 в Украине превысило 172 тысячи

В Украине за сутки выявили 3240 новых случаев Фото из открытых источников

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве и Тернопольской области

В Украине в течение прошлых суток, 18 сентября, обнаружили 3 240 новых случаев коронавируса COVID-19, еще 48 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациентов выздоровели. За сутки вылечились от COVID-19 1 268 больных.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 5200 (+86)

Волынская обл - 6783 (+94)

Днепропетровская обл - 3878 (+113)

Донецкая обл - 2371 (+58)

Житомирская обл - 4931 (+157)

Закарпатская обл - 9110 (+79)

Запорожская обл - 2829 (+81)

Ивано-Франковская обл - 12212 (+181)

Кировоградская обл - 973 (+6)

г. Киев - 19140 (+400)

Киевская обл - 7611 (+135)

Львовская обл - 18129 (+260)

Луганская обл - 735 (+29)

Николаевская обл - 2374 (+54)

Одесская обл - 11205 (+281)

Полтавская обл - 1461 (+71)

Ровенская обл - 11015 (+98)

Сумская обл - 2916 (+109)

Тернопольская обл - 11016 (+311)

Харьковская обл - 14464 (+200)

Херсонская обл - 790 (+24)

Хмельницкая обл - 4481 (+142)

Черновицкая обл - 12917 (+124)

Черкасская обл - 2983 (+92)

Черниговская обл - 3188 (+55)

К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: Что изменилось

Напомним, накануне в Украине обновили зоны эпидемиологической опасности. В связи со значительным распространением коронавируса COVID-19, в красную зону попали населенные пункты из семи областей.