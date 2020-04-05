Количество больных COVID-19 в Украине превысило 1250 человек
По словам Виталия Кличко, больных COVID-19 в столице больше
По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 - летальные, а 25 пациентов выздоровели. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".
Как отмечается, за минувшие сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
В частности, по данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья статистика заболеваемости в регионах является такой:
Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
г. Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случаи;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область — 7 случаев.
Однако, по словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на утро 5 апреля в столице 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, за сутки вирус диагностировали у 31 человека. Также известно об одном летальном случае.
К слову, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 лабораторно подтвержденных ПЛР-исследованием случаев COVID-19, количество летальных исходов увеличилось до 32.