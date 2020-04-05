Количество больных COVID-19 в Украине превысило 1250 человек

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По словам Виталия Кличко, больных COVID-19 в столице больше

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 - летальные, а 25 пациентов выздоровели. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Минздрава "Коронавирус инфо".

Как отмечается, за минувшие сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

В частности, по данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья статистика заболеваемости в регионах является такой:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

г. Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев.

Однако, по словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на утро 5 апреля в столице 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, за сутки вирус диагностировали у 31 человека. Также известно об одном летальном случае.

К слову, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине зафиксировали 1225 лабораторно подтвержденных ПЛР-исследованием случаев COVID-19, количество летальных исходов увеличилось до 32.