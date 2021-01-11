Количество больных COVID-19 в Украине больше, чем показывает статистика, – эпидемиолог

Количество больных в Украине уменьшается Фото из открытых источников

Следует обращать внимание на количество госпитализированных, советует Людмила Мухарская

Количество больных коронавирусной болезнью в Украине значительно больше, чем показывает официальная статистика.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Эпидемиолог отметила, что карантин во время пандемии коронавируса вводится для того, чтобы растянуть во времени возможность одновременного инфицирования большого количества людей. Людмила Мухарская отметила, что вакцины от COVID-19 в Украине нет, и не известно, когда она появится, специфического лечения коронавируса также нет, так что карантин – это единственное на этот момент противоэпидемическое мероприятие.

"Мы не знаем, какая в Украине заболеваемость. Мы знаем, сколько случаев ежедневно протестировано... У нас бывают такие дни, когда от общего количества тестирований 20, 30, иногда 50% – были такие дни – подтвержденные положительные. Это несколько не укладывается в нормы или в ту информацию, что мы уже знаем о COVID-19. Если мы знаем, что 80% людей, которые заболели, у них заболеваемость протекает бессимптомно, то, конечно, эти люди не попали в статистику. То есть количество заболеваний в Украине, конечно, больше, чем мы видим. И еще есть одна цифра, на которую нужно обращать внимание. Это количество госпитализаций. Именно это количество нам может показать более реальную картину по заболеваемости COVID-19", – сказала Людмила Мухарская.

Эпидемиолог отметила, что встречаются случаи повторного инфицирования коронавирусом, в том числе и в Украине, однако таких случаев немного. Людмила Мухарская советует, что даже те, кто уже переболел этим недугом, должны соблюдать противоэпидемические меры. Она добавила, что любые новые штаммы вируса, которые циркулируют в мире, могут попасть в Украину, ведь границы открыты, однако теми тестами, которые используют в нашей стране, установить, заболел ли человек новым штаммом, невозможно.

По ее мнению, вернуться к нормальному образу жизни человечество сможет после того, как большинство стран проведет массовую вакцинацию. Людмила Мухарская прогнозирует, что украинцам еще придется придерживаться противоэпидемических мер весной и осенью 2021 года.

Напомним, в Украине 10 января диагностировали 4288 случаев коронавирусной болезни, из них 133 – дети и 184 медработника. Всего за сутки было проведено 16 061 тестирование. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 119 314 человек, из них 19 835 – умерли, в то же время 796 417 больных смогли побороть вирус.

Также сообщали, что 14 января группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай, чтобы расследовать причины возникновения коронавируса.

Недавно один из экспертов ВОЗ, профессор Дэвид Хейман, предупредил, что коронавирусная инфекция станет эндемичной болезнью (привязанной к определенной местности), а сам вирус продолжит мутировать.