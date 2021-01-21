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Когда вакцина от COVID появится в аптеках: ответ Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов

 МИНЗДРАВ

Также в Национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения в конце 2021 года

Вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. При этом национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавірусної болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что в Национальном плане предусмотрена бесплатная вакцинация всего населения. Однако первыми вакцину будут получать медики, пожилые люди и люди из разных групп риска. Остальные планируют вакцинировать лишь на пятом этапе, то есть в конце 2021 - начале 2022 года.

По словам Степанова, если человек захочет вакцинироваться раньше, то сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Новости по теме: Украина хочет закупить вакцину в Индии, - Минздрав

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцины против коронавируса

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