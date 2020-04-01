Когда надо делать и насколько эффективны: В Минздраве рассказали, что нужно знать о экспресс-тестах на коронавирус
Медики подчеркивают, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом
Самым эффективным способом выявления и диагностики заболевания СOVID-19 считаются экспресс-тесты - они позволяют обнаружить инфекцию в 95-97% случаях.
Об этом рассказал врач-анестезиолог, эксперт Минздрава Сергей Дубров.
По его словам, стоит помнить, что экспресс-тестирование эффективно, только через 5-6 дней после заражения вирусом.
"Если вы почувствовали, что заболеваете, или если контактировали с предположительно больным человеком, не надо в тот же день обращаться к врачу и проверяться на заболевания", - пояснил он.
Также врач заметил, что не нужно тестировать себя и всех родственников без серьезных на то оснований.
Кроме этого, эксперт Минздрава назвал критерии, которые определяют необходимость экспресс-тестирования: близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19 и наличие клинических симптомов заболевания.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач заявил, что наибольшее количество летальных случаев от коронавируса зарегистрировано у больных сахарным диабетом.
Также отмечалось, что глава государства Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.