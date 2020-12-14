Когда исчезнут мегаполисы, а человеческий труд заменят роботы, – прогноз футуролога

В Украине продолжается работа над проектом по расселению многомиллионных мегаполисов, отметил Алексей Толкачев

Исчезновение мегаполисов – это перспектива будущих 20-30 лет, замена человеческого труда роботами – 5-10 лет, а перспектива введения основного базового дохода – в ближайшие лет пять, это в лучшем случае.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил футуролог Алексей Толкачев.

Эксперт отметил, что сейчас футурологи делают прогнозы на 2021 год, которые, по его мнению, могут оправдаться не раньше чем через несколько лет или и десятилетий.

"Например, исчезновение мегаполисов – это перспектива будущих лет 20-30, но точно не в следующем 2021 года", – отметил Алексей Толкачев и добавил, что сейчас в Украине продолжается работа над проектом по расселению многомиллионных мегаполисов в города-спутники и создание сети городов по 20-30 тысяч жителей.

Футуролог добавил: "Это будет происходить, но это будет происходить на протяжении десятилетий".

По его словам, то же самое касается отсутствия потребности человека работать.

"Многим из нас хотелось бы быть финансово независимыми. Это идеи безусловного основного дохода. Сейчас благодаря пандемии популярность этой идеи повысилась, потому что многие люди потеряли возможность работать, и правительства начали давать компенсации, начали просто раздавать деньги. Но, опять же, перспектива введения основного базового дохода – в ближайшие лет пять, это в лучшем случае, но уж точно не в 2021 году", – отметил Алексей Толкачев.

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Футуролог добавил, что прогноз относительно того, что работы заменят людей на рабочих местах сбудется не раньше чем через 5-10 лет. В то же время, он указал пример – уже сейчас искусственный интеллект начинает заменять программистов, поскольку может самостоятельно писать программные коды. По этой причине в 2019 году в Индии сократили около 40 тысяч программистов, отметил Алексей Толкачев.

Напомним, в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий.

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