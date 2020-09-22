Когда человек выдвигает идиотские аргументы, хочется делать наоборот, - Поярков о Фарион

Сергей Поярков Скриншот видео

Художник заявил, что говорит на украинском языке не благодаря, а вопреки госпоже Фарион

Каждый процесс должен быть основан на здравом уме, потому что когда человек выдвигает идиотские аргументы, хочется делать что-то совершенно наоборот.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил украинский художник, телеведущий Сергей Поярков.

Гость студии, комментируя языковой скандал с участием украинской писательницы Ларисы Ницой, подчеркнул, что каждый процесс, который начинается и продолжается, должен быть основан на здравом смысле. Сергей Поярков напомнил о деятельности бывшего народного депутата и языковеда Ирины Фарион.

"Я могу сказать, что не благодаря, а вопреки госпоже Фарион я, человек из русскоязычной семьи, говорю дома с детьми на украинском, они – с нами и между собой, но Фарион мне не помогла ни на копейку. Она мне все время мешала это сделать. Это вопреки Фарион делается, а не благодаря. И я соглашаюсь – когда человек выдвигает идиотские аргументы, хочется делать что-то совершенно наоборот", - заявил Сергей Поярков.

Как сообщали, украинская писательница Лариса Ницой поссорилась с кассиром супермаркета "Варус", который находится на въезде в Киев. Она устроила скандал, поскольку девушка в магазине пыталась разговаривать с ней на русском, игнорируя ее просьбу.

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