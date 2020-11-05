Когда будет 20 тыс. больных COVID-19, в Украине введут протокол "медицинской сортировки", – министр Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

В больницы будут госпитализировать только тяжелых больных

Когда в Украине ежедневно будет фиксироваться 20 тысяч больных коронавирусом, Министерство здравоохранения введет медицинские протоколы, при которых будут выбирать, каких именно пациентов госпитализировать в медицинские учреждения.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все украинцы" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Когда мы говорим о 20 тысяч больных, когда у нас будет стопроцентная заполненность наших больниц, в таком случае мы будем вынуждены вводить протоколы, при которых мы будем выбирать, кому оказывать медицинскую помощь. То есть, если сейчас мы госпитализируем людей со средним течением болезни и тяжелых, то при стопроцентной заполненности больниц, мы будем вынуждены госпитализировать исключительно тяжелых больных, тех, кому нужно будет спасать жизни", – отметил министр здравоохранения.

По словам Максима Степанова, этот сценарий пока что является самим худшим и последствия от него будут достаточно не радостные.

Кроме этого министр отметил, что одной из самых больших проблем в борьбе с коронавирусом в Украине является нехватка медперсонала.

"Я об этом говорю, наверное, последние 3 месяца – и во время избирательного процесса, и до избирательного процесса я говорил, что это будет большая проблема", – добавил Максим Степанов.

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Напомним, по состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 430 467 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 9850 человек. За минувшие сутки заболели 369 детей и 514 медработников, в медучреждения госпитализировали 1269 человек, также 193 человека умерли.

Добавим, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения заболеваемости коронавирусом COVID-19. Он отметил, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантин в стране.