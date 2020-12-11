"Книга года BBC-2020": Названы имена победителей премии

В этом году церемонию награждения проводили в онлайн-формате

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В пятницу, 11 декабря, были объявлены победители премии Книга года BBC-2020, которую проводят в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает BBC News Украина.

Как отмечается, Книгой года BBC-2020 стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак" (издательство "Белка").

В номинации Детская книга года BBC-2020 победила книга "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

Награду в номинации Книга года ВВС - Эссеистика-2020 получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь" (издательство "Комора").

Победители премии Книга года BBC-2020 ВВС Украина

Кроме этого, в конкурсе читательских рецензий "Читатель года - 2020" победу одержал Виталий Гудыма за рецензию на роман Петра Яценко "Магнетизм", который вошел в длинный список Книги года BBC-2020.

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Напомним, в начале октября жюри конкурса вместе с редакцией ВВС News Украина выбрали из более 80 предложенных работ длинные списки литературной премии Книга года ВВС-2020, Книга года ВВС - Эссеистика-2020 и Детская Книга года ВВС-2020.