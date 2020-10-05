Клименко выступил за легализацию проституции, однако против оружия и наркотиков

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

Глава Нацполиции придерживается мнения, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает приемлемой легализацию проституции в государстве, однако утверждает, что о разрешении на оружие и наркотики говорить еще рано. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам правоохранителя, если власть сумеет законодательно определить правила для проституции, то можно более конкретно об этом разговаривать.

"Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение", - сказал Клименко.

Что же касается оружия, то он считает, что разговаривать об этом можно лишь после окончания войны на Донбассе. В качестве аргумента он привел статистику Нацполиции по еженедельному изъятия оружия.

В вопросе наркотиков глава Нацполиции придерживается мнения, что употребление марихуаны в медицинских целях должно быть четко определено законом.

"Но на сегодня любая легализация даст возможность медицинским корпорациям под эту марку сделать определенные вещи или действия, которые потом отразятся на наших детях", - добавил Клименко.

Напомним, ранее Игорь Клименко заявил, что Национальная полиция планирует сократить количество отделений и станции по всей Украине. Глава Нацполиции сообщил, что новая структура ведомства будет презентована в ближайшее время, подчеркнув, что она "будет отличаться от той "советской" модели, которая есть сегодня".