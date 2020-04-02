Кличко заступился за врачей скорой и призвал Минздрав обеспечить им доплату

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Всего на доплаты всем медработникам Киева было выделено 894 миллиона гривен

Нужно срочно внести работников скорой помощи в перечень тех, кому будут осуществлять доплаты за март. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу также прокомментировать ситуацию с тем, что сегодня во многих регионах возмущены медики – работники скорой помощи, которых правительство не внесло в перечень категорий медработников относительно доплат за работу в этих условиях. Я обращаюсь к Министерству здравоохранения: срочно исправить ошибку и внести работников скорой помощи в перечень тех, кому будут осуществлять доплаты за март. Что касается Киева, подчеркну: в столице медики скорой получат доплаты. На это город выделил дополнительные средства после перераспределения бюджета. Всего на доплаты всем медработникам Киева мы дополнительно выделили 894 миллиона гривен", - сказал Кличко.

Напомним, во время этого брифинга Кличко сообщил, что в Киеве умер первый человек от COVID-19.