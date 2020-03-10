Кличко: Киев получил быстрые тесты для диагностирования коронавируса
Сейчас в столицу поступили 1200 тестов для диагностирования коронавируса
В Киев прибыли 1200 быстрых тестов для диагностики коронавируса. Об этом в Facebook написал мэр Виталий Кличко.
“Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тысяч”, - сообщил Кличко.
Городской глава отметил, что тест-системы распространят по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.
Кроме этого Кличко добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах поступит в столицу до конца этой недели и будет установлено в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе".
Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус.