Кличко: Киев получил быстрые тесты для диагностирования коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Сейчас в столицу поступили 1200 тестов для диагностирования коронавируса

В Киев прибыли 1200 быстрых тестов для диагностики коронавируса. Об этом в Facebook написал мэр Виталий Кличко.

“Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тысяч”, - сообщил Кличко.

Городской глава отметил, что тест-системы распространят по семи определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус.

Кроме этого Кличко добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах поступит в столицу до конца этой недели и будет установлено в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе".

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Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус.