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Кличко рассказал, как будут работать школы и детсады во время локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Дети вернутся к обучению в онлайн-режиме

В Киеве учебные заведения на период жесткого карантина в январе будут работать в дистанционном режиме. Об этом 28 декабря сообщил столичный глава Виталий Кличко во время брифинга

"С 25 декабря у столичных школьников начались зимние каникулы. Продлятся они до 11 января. А после этого, во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате", – заверил глава Киева.

Однако, детские сады продолжат работать в обычном режиме, и в дальнейшем будут принимать детей.  

Также Виталий Кличко добавил, что во время новогодних и рождественских каникул в Киеве для школьников проведут ряд мероприятий в онлайн-формате. Среди них – праздничные конкурсы, квесты, а также разнообразные новогодние мастер-классы.

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Напомним, недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в связи с введением локдауна с 8 по 24 января школы могут перенести дату зимних каникул или ввести на период карантина дистанционное образование. 

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