Кличко не исключает запрет на движение частного транспорта в Киеве

Виталий Кличко Фото - скриншот

Мэр Киева призвал не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает запрет на передвижение по улицам столицы частного транспорта в случае, если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по плохому сценарию.

Об этом он заявил во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно и если мы увидим увеличение – кратное увеличение, для того, чтобы инфекционного взрыва не было, когда могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города частного транспорта. Мы надеемся на хорошее развитие событий, но, несмотря на это, мы должны также рассчитывать и на плохой сценарий, от которого, увы, сейчас страдают и США, и Италия, и Испания. И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами", – заявил Виталий Кличко.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи.

Накануне Виталий Кличко обратился к киевлянам и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы точно достучаться ко всем людям, он надел маску с надписью "Хватит шастать".