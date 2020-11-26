"Это смешные шутки, а не юмор 95 квартала". Кличко издал книгу со своими знаменитыми ляпами

Мэр издал книгу за свой счет и уже собирается выдавать вторую часть

Мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат. Презентация книги состоялась 26 ноября, передает "Украинская правда".

"Я таки выдал самоироничное книжку со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки-я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня – в условиях пандемии-нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь этого стоит", - сказал он.

Отмечается, что книга выполнена в компактном формате-гармошки. В нее вошли 16 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

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Тираж книги составил всего 3000 экземпляров в подарочном варианте. Кличко говорит, что выдал ее за свой счет.

Часть тиража будут продавать, а полученные средства направят в благотворительный фонд "будущий Киев". Кличко пообещал, что будет стоить книга недорого. Но при случае может подарить книжку президенту. В то же время он добавил, что, если Владимир Зеленский надумает издать книгу, то она смешной не будет.

Сам же Кличко не планирует останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мемов.

По словам мэра Киева, большой процент украинцев за прошлый год не прочитали ни одной книги, поэтому он пошутил, что его книгу можно успеть прочитать несколько раз еще до Нового года.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко ночью поймал двух парней, которые разрисовывали стену одного из домов в центре Киева.