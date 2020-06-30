Кива - Зеленскому: Чьи "слуги" продали наши землю и банковскую систему Западу во время войны?

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат Украины Илья Кива призвал президента Владимира Зеленского ответить на письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Обращение оппозиционного политика Кивы было размещено на его странице в Facebook. Приводим его текст дословно:

Уважаемый Владимир Александрович!

Более года назад Вы стали надеждой для большинства украинцев на лучшую жизнь. Более года, как Вы взяли на себя ответственность за государство, которое пожирала изнутри раковая опухоль коррупции, безнаказанности, мародерства, бизнеса на войне. Голосуя за Вас - они голосовали за будущее! За Мир!!!

Сегодня, я хочу спросить: приблизились ли мы хоть на шаг к этому будущему?? К порядку в стране? К окончанию войны? Ведь пока я вижу лишь затягивание процесса восстановления мира - за это украинцы платят своей кровью, своими жизнями.

Ответил ли за свои преступления хоть один из тех, кто предыдущие 6 лет зарабатывал на нищите и горе людей?

И чьи "Слуги" продали наши земли и банковскую систему Западу? Во время войны!? Парламент бездумных статистов, который Вы привели к власти - они приняли хоть один социальный закон?

Когда Украина перестанет быть марионеткой Запада?

Я присоединяюсь к адресованному Вам письму Виктора Владимировича, по одной простой причине - у нас нет права на ошибку! Это уже не сериал. Это - жизни и судьбы миллионов людей, которые не переписать по второму дублю.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.