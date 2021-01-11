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Китайскую вакцину от коронавируса будут производить в Украине

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech

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Производство намерены наладить в 2022 году

В Харькове группа фармацевтических компаний "Лекхим" будет производить китайскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сотрудничество предполагает организацию масштабного производства готовых лекарственных форм вакцин (в том числе CoronaVac) с 2022 года в Украине, а с 2025 года планируется организовать полный цикл производства основного перечня вакцин", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что первая партия китайской вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech поступит в Украину в феврале 2021 года. В первой партии ожидается получение 700 тысяч доз препарата.

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