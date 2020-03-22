Китайские врачи выпустили справочник с советами по лечению коронавируса

Фото из открытых источников

В нем есть разделы о том, как диагностировать болезнь, а также как ухаживать за больными коронавирусом

Врачи первой клинической больницы медицинского факультета университета Чжэцзян выпустили справочник по профилактике и лечению COVID-19.

Его уже можно найти на сайте Alibaba Cloud на английском и китайском языках.

Известно, что справочник составлен на основании клинических данных и опыта медиков, которые боролись с коронавирусом.

В нем содержатся рекомендации и инструкции для медперсонала и медучреждений по профилактике, контроля, диагностики, лечения и ухода за больными COVID-19.

Однако, сейчас в сети есть и русский перевод данного справочника.

Его опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Справочник можно прочитать по ссылке.

Как утверждает Геращенко, перевод сделал фонд китайского миллиардера Джека Ма.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - добавил он.

Напомним, в пятницу, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине первый человек излечился от коронавирусf SARS-CoV-2 – это пациент из Черновцов.

Теперь в Черновицкой областной больнице рассказали, чем лечили мужчину, который первым оправился от коронавирусной инфекции.