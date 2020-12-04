Китайские ученые создали самые точные в мире переносные часы

Погрешность у часов составляет меньше секунды за 2,4 млрд лет

Согласно сообщению, у группы исследователей ушло 10 лет на разработку переносных оптических стандартов частоты на одиночных ионах кальция.

Оптический стандарт частоты - это оборудование, предназначенное для сверхточного измерения времени. Согласно итогам сопоставительного анализа, проведенного на двух таких стандартах, разработка обеспечивает точность передачи сигнала в 0,05 микросекунды.

Ранее такого уровня достигали лишь оптические стандарты частоты на одиночных ионах иттербия, разработанные Федеральным физико-техническим институтом из Германии.

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