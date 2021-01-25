Китай, Корея, Кыргызстан: в ОП назвали лидеров стран, поздравивших Зеленского с 43-летием

Владимир Зеленский начал свой День рождения в спортзале Instagram / Владимир Зеленский

Также к поздравлениям присоединились лидеры Египта и Словакии

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступают поздравления с днем рождения от мировых лидеров. В частности, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил главе Украинского государства письмо, в котором выразил "искренние поздравления и наилучшие пожелания". Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

"Со времени вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок борются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов совместно с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества", – говорится в послании китайского лидера.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также поздравил Владимира Зеленского.

"Желаю вам крепкого здоровья и счастья", – говорится в поздравлении Мун Чжэ Ина в его Twitter.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравила Президента Украины с днем рождения письмом.

"Радуюсь, что в прошлом году нам посчастливилось встретиться в дружеской и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины углублять взаимное сотрудничество в сферах, которые являются полезными для граждан обеих наших стран", – говорится в поздравлении.

Также Зузана Чапутова пожелала Владимиру Зеленскому сил в достижении приоритетных задач на посту Президента Украины.

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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в поздравляя Зеленского с днем рождения, пожелал ему радости,

"Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлениях к процветанию, миру и стабильности вашей дружественной страны и людей".

Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал Владимиру Зеленскому доброго здоровья и успехов на государственной должности.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил свои поздравления Владимиру Зеленскому письмом.

"Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все, что от вас зависит, на благо отечества, способствует росту вашего благосостояния народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене", – говорится в поздравлении Нурсултана Назарбаева.

Поздравил Владимира Зеленского с днем рождения и Посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

"Уважаемый господин Президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровье и сил", – отметил он в Твиттере.

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Напомним, сегодня, 25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует свое 43-летие. Как отметил сам именинник, его день начался со спортзала.