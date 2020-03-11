Кинотеатры отказались прекращать сеансы через коронавирус
"Мультиплекс" и "Планета Кино" планируют продолжить работу
В Украине несколько кинотеатров отказались прекращать сеансы через введение ограничительных мер на фоне угрозы распространения коронавирус. Об этом сообщает Pavlovsky News.
"Официального подтверждения от властей нашему кинотеатру не поступало, поэтому ограничения не будут вводиться", - сообщили в администрации "Планеты Кино".
В связи с этим билеты на сайтах кинотеатров пока продаются без ограничений.
Несмотря на это за угрозы распространения Covid-19 в Одессе, был отменен фестиваль юмора и сатиры "Юморина" также приостановлены съемки программы "Лига смеха" включительно до апреля.
Напомним, в среду, 11 марта, правительство ввело общенациональный карантин на три недели. По словам нардепу Сюмар он продлится до 3 апреля и предусматривает ряд запретов.