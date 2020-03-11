Кинотеатры отказались прекращать сеансы через коронавирус

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"Мультиплекс" и "Планета Кино" планируют продолжить работу

В Украине несколько кинотеатров отказались прекращать сеансы через введение ограничительных мер на фоне угрозы распространения коронавирус. Об этом сообщает Pavlovsky News

" Официального подтверждения от властей нашему кинотеатру не поступало, поэтому ограничения не будут вводиться", - сообщили в администрации "Планеты Кино".

В связи с этим билеты на сайтах кинотеатров пока продаются без ограничений.

Несмотря на это за угрозы распространения Covid-19 в Одессе, был отменен фестиваль юмора и сатиры "Юморина" также приостановлены съемки программы "Лига смеха" включительно до апреля.