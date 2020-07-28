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Киевсовет рекомендует прекратить эксплуатацию животных для видео- и фотоуслуг

фото с животными Фото из открытых источников

Киевсовет просит полицию усилить контроль в сфере защиты животных

Киевский городской совет поддержал проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в городе Киеве". Об этом заявил депутат Киевсовета Константин Яловой

Таким образом в столице:

  • рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото- и видеоуслуг;
  • усиленный контроль Нацполиции в сфере защиты животных и предупреждение жестокого обращения с ними.

"Сегодняшнее решение Киевсовета – это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице. Продолжаю бороться за то, чтобы человек и природа сосуществовали в гармонии", - написал Константин Яловой.

Депутаты Киевсовета классифицируют "бизнес" на животных как жестокое обращение с животными.

Ранее сообщалось, что Киевсовет признал такими, что не отвечают интересам территориальной общины земельные отводы с 2007 по 2012 год на территории Протасового Яра и соответственно вернул урочище городу, где в дальнейшем планируют сделать ландшафтный парк.

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