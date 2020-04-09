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Киевскую область могут закрыть уже на этих выходных, - и. о. председателя ОГА

КГГА

Если граждане продолжат нарушать карантин, его могут продлить до осени

Исполнитель обязанностй председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что уже на этих выходных Киевскую область могут закрыть на въезд и выезд, а также ограничить внутренние перемещения. Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинге.

"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то удержим ситуацию и начнем выходить с карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин продлится до осени", - сказал Володин.

Также Володин напомнил, что по данным Киевского областного лабораторого центра Минздрава в области зарегистрировано 133 случая Covid-19.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева в течение четырех дней получил 11 исков об обжаловании постановления Кабинета министров Украины о введении ограничений во время карантина в связи с распространением коронавирус COVID-19.

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