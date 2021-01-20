Киевских безработных будут переучивать на программистов: Как это будет работать

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Бесплатное обучение будет доступно для зарегистрированных безработных

Кабинет министров принял решение о проведении в г. Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных. Обучение будет проходить для нужд работодателей сферы информационных технологий. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возврата в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, при том, что украинские ІТ-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.

Удовлетворить потребность работодателей в сфере информационных технологий в квалифицированных работниках с современными знаниями и навыками и способствовать трудоустройству зарегистрированных безработных возможно путем внедрения механизма организации и проведения профессионального обучения зарегистрированных безработных.

Согласно документу, отбор кандидатов на обучение осуществляется в два этапа после обнародования перечня образовательных программ.

На первом этапе отбора проводится специализированное компьютерное тестирование, которое для целей эксперимента разрабатывается и утверждается Минцифры.

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Предварительные собеседования с кандидатами, их направление на тестирование и предоставление доступа к тестам проводятся карьерными советниками филиалов Киевского городского центра занятости.

В случае успешного прохождения кандидатом первого этапа, что подтверждается положительными результатами и соответствующими рекомендациями тестирования, он допускается ко второму этапу отбора.

На втором этапе отбора комиссией Центра занятости изучаются документы, представленные кандидатом на отбор с учетом результатов и рекомендаций тестирования, и проводится собеседование с кандидатом.

Во время проведения собеседования с кандидатом комиссия Центра занятости выясняет его профессиональную направленность, готовность и мотивацию к обучению и последующему трудоустройству после завершения обучения у работодателей.

Для собеседования кандидат подает следующие документы:

результаты и рекомендации тестирования;

справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров;

форму первичной учетной документации № 086/о "Медицинская справка (врачебное консультационное заключение)";

мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

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Напомним, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, второй пик безработицы в Украине произошел после введения "карантина выходного дня". Больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где работает много украинцев. После отмены этих двухнедельных карантинных ограничений общее количество неработающих в стране составляло около 420 тысяч человек.