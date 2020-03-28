Киево-Печерская лавра проведет онлайн-трансляцию воскресной службы из-за коронавируса

Киево-Печерская лавра. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Трансляция начнется в 9 утра

В Киево-Печерской лавре собираются провести онлайн-трансляцию воскресной службы, это связано с эпидемией коронавируса.

По словам наместника Лавры митрополита Павла, служба онлайн призвана помочь тем людям, которые не могут приехать в Лавру. Речь, в частности, о тех, кто сейчас находится в больнице.

"Мы совершаем службу и просим каждый день, чтобы Господь положил преграждение злу, этому вирусу и этой болезни и беде", - подчеркнул митрополит.

Он также добавил, что завтрашняя служба состоится при закрытых дверях, участвовать в ней будут не более 10 человек.

Онлайн-трансляция начнется на канале "Лавра. Путь спасения" в YouTube в 9:00.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Кабинету министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии в церквях.