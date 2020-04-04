Киево-Печерская лавра проведет онлайн-трансляцию воскресной службы
Служба онлайн призвана помочь тем людям, которые не могут приехать в Лавру
В Киево-Печерской лавре 5 апреля собираются провести онлайн-трансляцию воскресной службы, это связано с эпидемией коронавируса.
По словам наместника Лавры митрополита Павла, служба онлайн призвана помочь тем людям, которые не могут приехать в Лавру. Речь идет, в частности, о тех, кто сейчас находится в больнице.
"Мы осуществляем службу и просим каждый день, чтобы Господь положил преграждение злу, этому вирусу этой болезни и беде", - подчеркнул митрополит.
Он также добавил, что завтрашняя служба состоится при закрытых дверях, участвовать в ней будут не более 10 человек.
Онлайн-трансляция начнется на канале "Лавра. Путь спасения" в YouTube в 9:00.