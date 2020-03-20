Киевляне в огромных очередях мерзнут в ожидании общественного транспорта

Очереди на общественный транспорт Фото - скриншот

Люди пытаются добраться с левого берега Днепра на правый

В Киеве, на левом берегу Днепра, на остановках общественного транспорта сегодня утром образовались гигантские очереди.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Правоохранителей, которые контролировали бы, чтобы не было скопления людей во время карантина, Денис Страдецкий в жилом массиве не заметил. Зато работают контролеры: они стоят на входе в автобусы, берут средства за проезд и запускают людей.

Киевляне, которые ожидают в очереди, жалуются, что из-за прохладной погоды замерзли, что отнюдь не будет способствовать хорошему состоянию их здоровья. В то же время, избежать очередей и поездки не могут – вынуждены добираться на работу. Люди жалуются, что уже сильно опаздывают.

Часть из тех, кто ожидает в очереди, пользуется масками, часть – маски на улице не одевает, однако имеет их с собой. Кроме того, у людей ексть антисептики, чтобы дезинфицировать руки.

Как сообщалось, в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Напомним, в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В чем ее отличие от чрезвычайного положения, читайте по ссылке.