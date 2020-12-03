Киев в ближайшие часы окутает туман

Украину окутал туман Фото из открытых источников

Также 4 декабря в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

До конца суток столицу Украины окутает густой туман, который продержится до утра 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В столице в ближайший час с удержанием до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря туман", - говорится в сообщении.

Как отмечается, видимость на дорогах будет составлять 200-500 метров (І уровень опасности, желтый).

Возможно нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) в западных областях Украины 4 декабря.

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Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в четверг, 3 декабря, в западных, северных и центральных областях на дорогах наблюдаться гололедица.

До этого в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили водителям о необходимости своевременно менять резину с летней на зимнюю и рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не попасть в ДТП во время снегопадов и гололеда. Более подробно читайте по ссылке.