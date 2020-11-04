Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений в метро

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

Пассажиров не будут впускать в метрополитен без защитных масок

Киев в связи с ухудшением эпидемической ситуации усиливает контроль за соблюдением масочного режима в метрополитене. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По словам Кличко, в наземном транспорте пассажиры больше придерживаются масочного режима, чем в метрополитене.

"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности в метро. В метрополитене многие люди пренебрегают правилами безопасности. Без масок в метро пассажиров впускать не будут", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме этого, городской голова отметил, что больше всего случаев инфицирования происходит в общественном транспорте. В связи с этим Киев усиливает контроль за соблюдением правил карантина для безопасности пассажиров.

Напомним, недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил: если столица попадет в красную зону карантина, в городе могут снова закрыть метро и запретить маршрутки.