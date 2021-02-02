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Киев сковали пробки: На каких улицах и мостах затруднено движение

Киев сковали пробки Фото из открытых источников

Автомобильные очереди образовались как на правом, так и на левом берегу города

Во вторник, 2 февраля, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах, в частности, было затруднено движение транспорта на трех мостах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Так, автомобильные очереди образовались на правом берегу города: на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская. 

В центре города движение затруднено на улице Крещатик, Бессарабской площади и Майдане Независимости. Кроме того, пробки образовались на Дарницком, Северном и Южном мостах

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Такая же ситуация наблюдается на левом берегу Киева, в частности, на проспекте Шухевича и бульваре Перова. В других частях города препятствий для автомобильного движения пока нет.  

Карта пробок в Киеве Google Maps

Напомним, накануне синоптики предупредили, что 2 февраля в Киеве и области на дорогах будет наблюдаться гололедица, что может привести к нарушению движения на отдельных участках дорог и улиц. 

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