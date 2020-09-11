Киев попал в оранжевую зону: В КГГА разъяснили, какие карантинные ограничения возвращаются

Киев попал в "оранжевую" зону карантина Фото из открытых источников

Изменения касаются работы транспорта и ряда заведений

Киев в связи с увеличением количества больных коронавирусом попал в оранжевую зону эпидемиологической опасности. О том, какие карантинные ограничения начнут действовать в столице с понедельника, 14 сентября, разъяснили в КГГА.

Так, в связи с вхождением столицы в оранжевую зону в городе меняются правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, а также вступает в силу ряд запретов.

В частности, с 14 сентября в Киеве будут действовать такие ограничения:

проведение массовых мероприятий разрешено с участием не более 220 человек (один человек на 10 кв. метров площади здания);

запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц);

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

ограничено проведение плановых госпитализаций (однако это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента);

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров (исключение: заведения, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м. помещения);

запрещен прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха - санатории и лагеря в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения.

Кроме этого, городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что работники полиции, которые получают данные о больных коронавирусом, обязаны отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции.

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К слову, по состоянию на утро 11 сентября в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 человек умерли, а 67 005 больных выздоровели.

Напомним, накануне, 10 сентября, в Киеве впервые с начала карантина обнаружили 404 случая коронавирусной болезни COVID-19. Кроме этого, семь пациентов умерли.