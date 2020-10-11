Киев попал на четвертое место мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом

В Киеве 11 октября воздух вреден для уязвимых групп населения Фото из открытых источников

Жителям столицы посоветовали не выходить из домов

В воскресенье, 11 октября, Киев оказался на третьем месте в мире в рейтинге загрязнения воздуха в городах. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

Так, по состоянию на 10:30 первое место занял город Дели (Индия) с индексом 174, второе – город Тегеран (Иран) с индексом 154, третье – Дакка (Бангладеш) с индексом 152, четвертое - Киев (Украина) с индексом 130, на пятом месте-Джакарта (Индонезия) - 125.

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В десятку вошли Мумбаи (Индия), Колката (Индия), Лахор (Пакистан), Чэнду (Китай) и Бишкек (Киргизия).

Заметим, по состоянию на 9 утра Киев находился на третьем месте с индексом 153.

В связи с такими показателями жителям столицы рекомендовано не находиться на улице, открывать окна, а также в случае необходимости выходить из домов в защитных масках.

Напомним, ранее в Киеве в воздухе повысилось содержание допустимой концентрации диоксида серы, диоксида азота и формальдегида из-за пожаров в экосистемах вокруг города.