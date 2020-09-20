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Киев не вошел в десятку лучших для жизни городов Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

В то же время столица возглавляет рейтинг по уровню загрязнения воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вошел в десятку лучших украинских городов для жизни, а также занял 173 место в одном из мировых рейтингов по качеству жизни. Об этом он рассказал во время презентации Стратегии развития Киева, сообщает Интерфакс-Украина

"В прошлом году в одном из рейтингов города по качеству жизни Киев, к сожалению и пока, занял 173 место. Уступил столице Габона, столице Уганды. А среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку", - сказал президент.

Кроме этого, он отметил, что вместо этого столица попала к лидерам по уровню загрязнения воздуха и стоимости жизни: "Кто-то может сказать, что я не объективен. Должны быть рейтинги, где Киев находится среди лидеров. Да, они есть. Это рейтинг по уровню загрязнения воздуха, который Киев возглавляет второй год подряд, и рейтинг самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно, где Киев, к сожалению, ежегодно поднимается на десятки позиций вверх".

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Также Зеленский отметил, что среди самых больших проблем столицы можно назвать пробки, поскольку "пунктуальность во время перемещения по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы".

"Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в пробку или следует делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно - это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Киев – это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как "это лицо уродуют хаотичные застройки".

"Киев - это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев - это сердце Украины, и оно должно биться на полную грудь. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец приобрел тот вид, на который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современным, уютным", - сказал президент.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных COVID-19 в Украине было бы меньше, если бы не грядущие местные выборы. 

 

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