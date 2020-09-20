Киев не вошел в десятку лучших для жизни городов Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

В то же время столица возглавляет рейтинг по уровню загрязнения воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вошел в десятку лучших украинских городов для жизни, а также занял 173 место в одном из мировых рейтингов по качеству жизни. Об этом он рассказал во время презентации Стратегии развития Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году в одном из рейтингов города по качеству жизни Киев, к сожалению и пока, занял 173 место. Уступил столице Габона, столице Уганды. А среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку", - сказал президент.

Кроме этого, он отметил, что вместо этого столица попала к лидерам по уровню загрязнения воздуха и стоимости жизни: "Кто-то может сказать, что я не объективен. Должны быть рейтинги, где Киев находится среди лидеров. Да, они есть. Это рейтинг по уровню загрязнения воздуха, который Киев возглавляет второй год подряд, и рейтинг самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно, где Киев, к сожалению, ежегодно поднимается на десятки позиций вверх".

Также Зеленский отметил, что среди самых больших проблем столицы можно назвать пробки, поскольку "пунктуальность во время перемещения по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы".

"Действительно, даже в воскресенье в Киеве несложно попасть в пробку или следует делать крюк, потому что один из мостов через Днепр уже несколько лет временно ремонтируется. И какой именно - это для нас всегда сюрприз. А можно просто ехать по улице и провалиться под асфальт", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Киев – это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как "это лицо уродуют хаотичные застройки".

"Киев - это душа Украины, и мы не хотим смотреть, как в эту душу плюют выбросы и смог. И, наконец, Киев - это сердце Украины, и оно должно биться на полную грудь. Мы все хотим, чтобы наш любимый город наконец приобрел тот вид, на который давно заслуживает, стал комфортным, удобным, современным, уютным", - сказал президент.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных COVID-19 в Украине было бы меньше, если бы не грядущие местные выборы.