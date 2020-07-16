Киев и еще семь областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

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Столица не соответствует нормам по показателю динамики распространения болезни

По состоянию на 16 июля критериям Минздрава для ослабления карантинных ограничений не соответствуют столица и еще семь областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, кроме Киева, сейчас нельзя ослаблять карантин в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

По показателю загруженности коек в больницах не соответствует Закарпатская область - 81,08% при норме менее 50%.

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Относительно охвата тестирования, то низкий уровень в Донецкой (23,62%) и Черниговской (18,11%) областях.

Слишком высокий процент обнаружения коронавируса COVID-19 в Волынской (17,67%), Закарпатской (13,12%) и Харьковской (11,4%) областях.

Кроме этого, высокая динамика распространения болезни зафиксирована в Киеве (21,13%), Черновицкой (14,77%) и Винницкой (63,89%) областях.

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Напомним, в Украине вторые сутки подряд обнаруживают более 800 случаев COVID-19, так по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев коронавирусной болезни.