Киев и еще 8 областей не готовы к ослаблению карантина
По сравнению с предыдущим днем, к списку присоединилась Одесская область
По состоянию на утро 5 июля Киев и еще 8 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, к ослаблению карантина не готовы:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область;
- Киев.
Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава.
В частности, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.
Напомним, по состоянию на утро предыдущего дня Киев и семь областей не были готовы к ослаблению карантина. В списке вчера не было Одесской области.