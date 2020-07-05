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Киев и еще 8 областей не готовы к ослаблению карантина

Карантин в Украине EPA

По сравнению с предыдущим днем, к списку присоединилась Одесская область

По состоянию на утро 5 июля Киев и еще 8 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Черниговская область;
  • Киев.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава.

МИНЗДРАВ

В частности, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 114, 81%.

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Напомним, по состоянию на утро предыдущего дня Киев и семь областей не были готовы к ослаблению карантина. В списке вчера не было Одесской области.

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