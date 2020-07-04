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Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото из открытых источников

Все регионы не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава

По состоянию на 4 июля Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, не соответствуют одному или нескольким критериям и не готовы к ослаблению карантина:

  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Львовская область,
  • Ровенская область,
  • Черниговская область,
  • Киев.

МИНЗДРАВ

В частности, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.

Кроме того, в Закарпатской области загруженность больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.

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Напомним, в Украине в течение прошлых суток обнаружили 914 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92).

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