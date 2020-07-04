Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина
Все регионы не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава
По состоянию на 4 июля Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как отмечается, не соответствуют одному или нескольким критериям и не готовы к ослаблению карантина:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Ровенская область,
- Черниговская область,
- Киев.
В частности, в Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости - 376,89%.
Кроме того, в Закарпатской области загруженность больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.
Напомним, в Украине в течение прошлых суток обнаружили 914 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19, а общее количество инфицированных превысило 47 тысяч. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92).