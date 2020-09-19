Киев и еще 21 область не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

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Пока показатели не превышены лишь в четырех областях

По состоянию на субботу, 19 сентября, столица и еще 21 регион страны не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Согласно сообщению, в Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 381,2.

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Как отмечается, не соответствуют показателям для ослабления карантинных ограничений:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Закарпатская область,

Запорожская область,

Ивано-Франковская область,

Харьковская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Хмельницкая область,

Черновицкая область,

Черниговская область.

Сейчас показатели, установленные Минздравом, не превышены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях.

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Напомним, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациенты выздоровели.