Киев и еще 21 область не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Пока показатели не превышены лишь в четырех областях
По состоянию на субботу, 19 сентября, столица и еще 21 регион страны не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.
Согласно сообщению, в Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 381,2.
Как отмечается, не соответствуют показателям для ослабления карантинных ограничений:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Закарпатская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.
Сейчас показатели, установленные Минздравом, не превышены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях.
Напомним, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациенты выздоровели.