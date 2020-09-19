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Киев и еще 21 область не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото из открытых источников

Пока показатели не превышены лишь в четырех областях

По состоянию на субботу, 19 сентября, столица и еще 21 регион страны не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения.

Согласно сообщению, в Киеве и других областях не соответствуют установленным нормам (не более 40 человек) показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. Самым высоким этот показатель является в Тернопольской области - 381,2.

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Как отмечается, не соответствуют показателям для ослабления карантинных ограничений: 

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровненская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Закарпатская область,
  • Запорожская область,
  • Ивано-Франковская область, 
  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.

Сейчас показатели, установленные Минздравом, не превышены в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях.

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Напомним, по состоянию на утро 19 сентября в Украине 172 712 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 516 - умерли, а 76 754 пациенты выздоровели. 

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