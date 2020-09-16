Киев и еще 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений

Ослаблять карантин не могут Киев и 19 областей Pexels

Самый высокий показатель заболеваемости в Тернопольской области - 348,4 человека на 100 тыс. населения

К ослаблению карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса, в Украине не готовы столица и 19 регионов, среди которых самый высокий показатель заболеваемости в Тернопольской области - 348,4 человека на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.

МИНЗДРАВ

Как отмечает Минздрав, регионом со значительным распространением COVID-19 считается тот, в котором имеется хотя бы один из таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирование на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

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Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине лабораторно подтверждено 162 660 случаев коронавируса. В частности, за минувшие сутки было выявлено 2958 новых заражений, 1514 пациентов побороли болезнь, а 76 человек умерли. Больше всего новых больных за предыдущий день зафиксировали в Тернопольской области - 380.