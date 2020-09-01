Киев и еще 17 регионов не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
В столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней и загруженности коек
По состоянию на вторник, 1 сентября, столица и 17 областей не соответствуют установленным Министерством здравоохранения критериям для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Согласно сообщению, кроме Киева, не могут ослабить карантин Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Как отмечается, в столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения - 95 при норме менее 40, а также загруженность коек в больницах 1-й волны.
Напомним, по состоянию на утро 1 сентября в Украине лабораторно подтверждено 123 303 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки выявили 2088 новых случаев.