Киев и еще 17 регионов не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

В столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней и загруженности коек

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По состоянию на вторник, 1 сентября, столица и 17 областей не соответствуют установленным Министерством здравоохранения критериям для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Согласно сообщению, кроме Киева, не могут ослабить карантин Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Как отмечается, в столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тыс. населения - 95 при норме менее 40, а также загруженность коек в больницах 1-й волны.

Показатели Минздрава для ослабления карантина по состоянию на 1 сентября МИНЗДРАВ

Напомним, по состоянию на утро 1 сентября в Украине лабораторно подтверждено 123 303 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки выявили 2088 новых случаев.