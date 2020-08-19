Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Во всех регионах проводят необходимое количество тестирований
По состоянию на среду, 19 августа, столица и еще 13 областей Украины не соответствуют установленным критериям по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, к ослаблению карантина не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Черновицкая область
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Что касается ситуации в Киеве, то в столице превышены показатели новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 71,9 при норме меньше 40, а также возрастает загруженность больничных коек в больницах первой очереди.
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Напомним, по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 1 967 новых случаев.