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Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Во всех регионах проводят необходимое количество тестирований

Фото из открытых источников

По состоянию на среду, 19 августа, столица и еще 13 областей Украины не соответствуют установленным критериям по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, к ослаблению карантина не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Черновицкая область

Показатели ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 19 августа МИНЗДРАВ

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Что касается ситуации в Киеве, то в столице превышены показатели новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 71,9 при норме меньше 40, а также возрастает загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

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Напомним, по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 1 967 новых случаев. 

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