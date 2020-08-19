Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Во всех регионах проводят необходимое количество тестирований

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По состоянию на среду, 19 августа, столица и еще 13 областей Украины не соответствуют установленным критериям по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Черновицкая область

Показатели ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 19 августа МИНЗДРАВ

Что касается ситуации в Киеве, то в столице превышены показатели новых случаев коронавируса на 100 тысяч за 14 дней - 71,9 при норме меньше 40, а также возрастает загруженность больничных коек в больницах первой очереди.

Напомним, по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд - 1 967 новых случаев.