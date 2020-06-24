Киев и еще 13 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Столица не соответствует по показателю динамики заболеваемости

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По состоянию на среду, 24 июня, столица и еще 13 областей Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, показатель динамики заболеваемости (норма < 10%) превышен в Киеве (11,55%), в Ивано-Франковской (18,99%), Киевской (23,23%), Тернопольской (28,66%), Закарпатской (10,78%), Одесской (58,11%), Ровенской (76,76%) и Черновицкой (11,97%) областях.

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Кроме этого, в Закарпатской и Черновицкой областях превышен показатель заполненности койко-мест в больницах - 58,43% и 53,64% соответственно при норме менее 50%.

Также низкие показатели охвата тестированием имеют Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12) и Одесская (21,41) области при норме не менее 24 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, по состоянию на утро среды, 24 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд коронавируса - за сутки обнаружили 940 новых случаев.